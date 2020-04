Zingen tegen corona. Dat is wat de organisatie Hart voor Handicap in een nieuwe campagne van De Genereuzen doet. 53 mensen met een beperking zingen ‘Ik hou van u’ van Noordkaap, en nodigen Vlaanderen uit om mee te doen. ‘Want vriendschap kent geen beperking’, zegt algemeen directeur Luc Perdieus.

Geen sprake van ‘oei’ en ‘ocharme’ bij De Genereuzen: met dat initiatief wil Hart voor Handicap net de sterkte van mensen met een beperking onderstrepen. ‘De kloof tussen mensen met en zonder een beperking is erg diep. Ze gaan op andere plaatsen naar school, werken op andere plaatsen,… Maar het zijn allemaal mensen. We moeten elkaar weer vinden en ontmoeten’, zegt Perdieus.

Omdat ontmoetingen in coronatijden moeilijk zijn, bundelde Hart voor Handicap de krachten met het zanginitiatief ‘Allez chantez’. Hun motto is ‘vriendschap kent geen beperking’ en het resultaat is een hartverwarmend filmpje waarin 53 mensen met een beperking de klassieker ‘Ik hou van u’ van Noordkaap zingen.

‘Die mensen wilden zingen voor heel Vlaanderen, en ze willen dat Vlaanderen meezingt’, zegt Perdieus. ‘We willen op een sympathieke manier verbindend werken, en daarom roepen we Vlaanderen op om het lied zelf ook mee te zingen en dat op te nemen. Dan maken we een grote samenzang. Belangrijk om weten: het plezier primeert op goed kunnen zingen. Je moet absoluut geen nachtegaal zijn.’

Uw eigen audiobestand insturen kan tot en met vrijdag 1 mei op de website allezchantez.be/genereuzen.