Duitse huisartsen gaan naakt uit protest

Duitse huisartsen poseren naakt uit protest tegen een tekort aan beschermingsmiddelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

De actievoerders voelen zich blootgesteld aan de risico’s van het nieuwe coronavirus en vinden dat hun roep om hulp onbeantwoord blijft.

Om aandacht te krijgen voor hun bezorgdheden, plaatsen ze naaktfoto’s op de website Blankebedenken.org. ‘Wanneer het weinige dat we hadden op is, dan zien we er zo uit’, schrijven de campagnevoerders.

De dokters poseren vaak in hun praktijk met een stethoscoop of een ander item. Soms houden ze een bordje omhoog. ‘Ik heb geleerd wonden te naaien, waarom moet ik nu maskers leren naaien?’, klinkt het onder meer.

‘De naaktheid staat symbool voor hoe kwetsbaar we zonder bescherming zijn’, zegt Ruben Bernau, een van de initiatiefnemers aan de Ärztezeitung.

In meerdere landen gaat het grootste deel van de beschermingsmiddelen in eerste instantie naar de ziekenhuizen. Ook in België pleiten huisartsen voor voldoende beschermingsmiddelen. De bedoeling is dat ook zij testen op coronabesmettingen.