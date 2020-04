De manier waarop ons immuunsysteem zich verdedigt tegen een virusinfectie, toont hoe we kunnen reageren op de coronaepidemie. immunologist Arnaud Marchant en epidemiologist Pierre Van Damme benadrukken het belang van samenwerking op nationaal en internationaal niveau.

Een van de redenen dat mensen nog steeds op deze planeet leven, is dat we een immuunsysteem hebben waarmee we ons kunnen verdedigen tegen pathogene microben, zoals het coronavirus. We zijn meercellige ...