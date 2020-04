Veel meer doden in woonzorgcentra: Britten komen in de buurt van Italië

De rusthuizen in Engeland en Wales hebben de voorbij twee weken 4.343 bewoners verloren aan het coronavirus. Door de sterke stijging komt het dodental in het Verenigd Koninkrijk nu boven de 25.000 slachtoffers uit.

De Britse regulator van woonzorgcentra noteerde tussen 10 en 24 april 4.343 doden door het coronavirus in rusthuizen. Dat meld het Britse bureau voor statistiek (ONS). De helft van die slachtoffers stierven in de laatste vijf dagen, wat erop wijst dat de stijging van het aantal sterfgevallen versnelt.

De nieuwe cijfers tonen aan dat het aantal doden in woonzorgcentra sterk stijgt. Tot 10 april werden er 1.043 doden genoteerd. Het ONS waarschuwt bovendien dat het cijfer mogelijk een onderschatting is, door de tijd die er zit tussen de overlijdens en de registratie van slachtoffers. Volgens rusthuisdirecties moet de piek van de uitbraak in de Britse woonzorgcentra nog komen.

Met meer dan 25.000 overlijdens door het coronavirus steekt het Verenigd Koninkrijk Spanje (23.822 doden) voorbij en komt het in de buurt van het Europese recordcijfer van 26.977 sterfgevallen in Italië.