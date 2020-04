Er wordt de Belgen aangeraden om mondmaskers te dragen, en in sommige gevallen is het gebruik zelfs verplicht. Mensen worden ook opgeroepen om die mondmaskers zelf te maken. Maar wat als je geen naaimachine hebt? Kamagurka heeft een oplossing in de video hierboven.

