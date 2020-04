Brief van de dag: 'Ik ben 101, maar ook ik wil perspectief'

Simonne Van Swol woont in een serviceflat, maar mag al acht weken niet naar buiten.

Ik ben 101 jaar oud. Ik heb een leven achter de rug en zit in de wachtkamer. Ik heb daar vrede mee. Ik ben nog gezond en goed ter been. Ik vergeet wel snel, maar op mijn leeftijd mag dat, zegt iedereen.

Ik woon in een serviceflat die gekoppeld is aan een woonzorgcentrum. Dagelijks ging ik er ’s middags in het restaurant eten en in de namiddag een kaartje leggen. Op zondag ging ik wekelijks op bezoek bij een van mijn dochters en ontmoette dan klein- en achterkleinkinderen. De andere dochter en kinderen kwamen zelf geregeld op bezoek.

Nu ben ik al acht weken gevangen en afgesloten van alle contact. Mijn boodschappen moeten eerst in quarantaine voor ik ze mag ontvangen. Mijn eten wordt op de kamer gebracht. De enigen die ik nog zie, zijn de verpleegster die me komt wassen ’s morgens en de familiehulp, die eens per week komt. Mijn dochters proberen te telefoneren, maar ik hoor niet zo goed meer. Als het goed weer is, mogen we in de tuin gaan zitten, met een masker op anderhalve meter afstand. Maar dan hoor ik niet genoeg om een gesprek te voeren.

Ik kan dit nog wel even volhouden, maar ik wil een perspectief. Ze testen ons niet, aangezien we niet in een woonzorg­centrum zitten. Ik zou het niet erg vinden om aan covid-19 te sterven. Ik mag nergens naartoe om niemand anders te besmetten. Maar ik ben al acht weken in quarantaine ...

Door Simonne Van Swol. Opgetekend door dochter Hilde Van Waelvelde.