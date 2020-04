Verplichte detox-periode voor Airbnb-woningen

Als een kamer, appartement of woning via het internetplatform Airbnb wordt verhuurd, dan moet die na elke gast 24 uur leeg blijven vooraleer de volgende er mag logeren. Dat is een van de maatregelen waarmee Airbnb de coronacrisis hoopt door te komen.

Het platform komt ook met een set regels over hoe de panden na elke gast gepoetst moeten worden. Verhuurders zullen er een opleiding voor moeten volgen, waarna ze een certificaat krijgen. Huurders kunnen op de website zien welke verhuurder zo’n certificaat heeft behaald.

De opgelegde wachtperiode van 24 uur tussen twee boekingen is een voorzorgsmaatregel in verband met ‘de mogelijkheid dat virusdeeltjes toch nog enkele uren in de lucht kunnen blijven hangen’.

Verhuurders die geen certificaat behalen om de aangeboden panden correct te reinigen, moeten volgens de nieuwe regels wachtperiodes van 72 uur inlassen tussen twee boekingen. Volgens diverse onderzoeken is dat de maximumtijd dat het nieuwe coronavirus kan overleven op plastic oppervlakken.

Airbnb hoopt zo de appetijt weer aan te zwengelen. Volgens het bedrijf wil 92 procent van zijn verhuurders opnieuw verhuren wanneer de pandemie voorbij is. ‘We denken dat mensen graag zullen reizen in de toekomst’, maakt Airbnb zich sterk.