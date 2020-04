In Parijs, Buenos Aires, Liverpool en Genève kennen ze zijn werk al, en nu heeft de Frans-Zwitserse kunstenaar Saype ook de Zwitserse Alpen verfraaid door een graslandschap te bewerken met bioafbreekbare stoffen. Dichtbij Leysin is vanuit de lucht een 3.000 vierkante meter groot trompe-l’oeil te zien van een meisje dat met krijt allerlei figuurtjes op de grond getekend heeft, die samen een ketting vormen. ‘Beyond crisis’ heeft hij het werk getiteld, en de kunstenaar zegt inspiratie gevonden te hebben in de coronacrisis. ‘Dit fresco weerspiegelt voor mij het bouwen aan een wereld met meer solidariteit en menselijkheid.’