VRT heeft twee nieuwe hoofdredacteurs

Dimitri Verbrugge wordt bij de VRT de nieuwe hoofdredacteur van het Journaal en Elke Jacobs wordt hoofdredacteur Digitaal en Jong. Na het vertrek van digitaal hoofdredacteur Brecht Decaestecker naar DPG media, had ook Inge Vrancken aangegeven het hoofdredacteurschap achter zich te willen laten.

Dimitri Verbrugge (35) begon in 2008 bij VRT NWS als redacteur bij het jongerennieuwsmagazine Karrewiet, waarna hij aan de slag ging als verslaggever voor het Journaal. In 2012 werd hij eindredacteur van het Journaal, vijf jaar later nam hij de leiding op zich van de redactie buitenland bij VRT NWS.

Elke Jacobs (41) werkt al 19 jaar voor de VRT. Ze werkte onder meer voor Terzake, Studio Brussel en MNM. Ze zat ook mee aan de tekentafel van de grote vernieuwingsoperatie binnen de nieuwsdienst van de afgelopen jaren. In 2017 ging ze de themaredactie Algemeen van VRT NWS leiden, en een jaar later de themaredactie Maatschappij en Wetenschap. Nu krijgt ze niet alleen de digitale redactie onder zich, ze leidt ook de redactie Jong. Die redactie werkt onder meer nieuwsformats uit voor sociale media gericht op jongeren.