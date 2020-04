Mei ondanks lockdown toch opnieuw Plasticvrij

De duurzame burgercampagne Mei Plasticvrij zal vrijdag wel degelijk van start gaan, ondanks de lockdown in ons land.

'We hebben getwijfeld om het dit jaar te laten doorgaan, of de mensen ervoor openstaan en het gepast is. Maar het antwoord is meer dan ooit ja', zeggen de initiatiefnemers, die in 2018 voor het eerst uitpakten met de burgercampagne Mei Plasticvrij.

'De hoeveelheid zwerfvuil stijgt schrikwekkend tijdens de quarantaine. Plastic lijkt terug van weggeweest, omdat het hygiënischer voelt – ook al is bewezen dat het virus langer leeft op plastic dan op textiel of karton. Globaal wordt er nog altijd steeds méér plastic geproduceerd. Dit is de campagne van de hoop. We kunnen het, allemaal samen.'

Tijdens de maand mei geven de initiatiefnemers op de website www.meiplasticvrij.be en op sociale media tips voor in en rond je huis, recepten en promoten ze initiatieven die mee proberen de plasticoverlast terug te dringen. Daarvoor haalden ze Sean Dhondt, Hilde De Baerdemaeker, Dieter Coppens en Frances Lefebure aan boord als BV-ambassadeurs.