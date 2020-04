In Spanje zijn intussen meer dan 23.500 mensen gestorven aan covid-19. Daarmee blijft Spanje een van de zwaarst getroffen landen ter wereld, na de VS en Italië. Ook heel wat zorgverleners sterven er elke dag in de strijd tegen het coronavirus. Toen een lokale ambtenaar in Valladolid maandag de namen van de slachtoffers voorlas, kon ze haar tranen niet bedwingen.