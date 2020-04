Crucke: ‘Als de oppositie andere meerderheid kan vormen, dat ze maar doen’

‘Er is geen alternatief voor de minderheidsregering-Wilmès’, zegt MR-ondervoorzitter Jean-Luc Crucke. ‘Het is nu niet het moment voor politieke spelletjes.’

Gisteren werd duidelijk dat er in het parlement geen meerderheid meer is om de volmachten van de minderheidsregering-Wilmès te verlengen. De socialisten en de N-VA dringen zelfs aan op een snelle heropstart van de formatie.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez sprak gisteren al van ‘woordbreuk’. Vanmorgen maakte MR-ondervoorzitter en Waals minister van Financiën Jean-Luc Crucke in De Ochtend nog eens duidelijk dat zijn partij nu niet wil meestappen in formatiegesprekken. Behalve de premier leveren de Franstalige liberalen ook alle Franstalige ministers in de federale regering.

‘Iedereen mag spreken van juni, maar we zijn nog maar april, hé. We moeten nu de coronacrisis bestrijden en geen politieke spelletjes spelen’, zei Crucke. ‘Er is vandaag geen alternatief voor de volmachtenregering-Wilmès.’

Hij maakte ook duidelijk dat Wilmès niet zinnens is om in juni het vertrouwen te vragen aan het parlement. Juridisch kan ze daar niet toe gedwongen worden. De minderheidsregering kan wel te allen tijde aan de kant geschoven worden als een alternatieve meerderheid opstaat. ‘De drie regeringspartijen hebben de steun gekregen van zeven oppositiepartijen’, zei Crucke nog. ‘Willen ze iets anders, dan moeten ze maar hun verantwoordelijkheid nemen. Maar denkt u nu echt dat de banden tussen de N-VA en de PS intussen verbeterd zijn?’