Domus Medica stelt vuistregels op voor heropening huisartsenpraktijken op 4 mei

Niet-essentiële raadplegingen werden door de coronamaatregelen uitgesteld, maar vanaf 4 mei wordt de toegang tot de gezondheidszorg geleidelijk opnieuw uitgebreid. Huisartsenvereniging Domus Medica heeft nu tien vuistregels opgesteld om een veilige heropstart van de huisartsenpraktijken te waarborgen. Er wordt aangeraden om patiënten zelf uit te nodigen om de angst bij hen weg te nemen.

Op 16 maart kondigde de federale overheid naar aanleiding van het coronavirus het noodplan huisartsgeneeskunde af, dat huisartsen verplichtte om alle niet-dringende raadplegingen uit te stellen. De Nationale Veiligheidsraad kondigde afgelopen vrijdag aan dat vanaf 4 mei de toegang tot de gezondheidszorg geleidelijk weer uitgebreid wordt. Daardoor zijn volgens Domus Medica opnieuw raadplegingen mogelijk voor patiënten waarvan niet vermoed wordt dat ze covid-19 hebben.

Met de tien vuistregels wil de huisartsenvereniging verzekeren dat die heropstart veilig gebeurt, met zo weinig mogelijk risico voor de huisarts en de patiënt. Zo wordt de huisartsen aangeraden om op afspraak te werken, en te maken dat er zo weinig mogelijk patiënten tegelijk in de wachtzaal zitten. Na het zien van een patiënt wordt best ook het medisch materiaal en grote oppervlakten in de praktijkruimte ontsmet, luidt een andere aanbeveling.

Ook belangrijk volgens Domus Medica is om patiënten proactief uit te nodigen op consultatie. Zo kan vermeden worden dat patiënten uit angst voor het coronavirus wegblijven. De huisarts kan tijdens het contact vooraf informeren naar de toestand van de patiënten, en hen vertellen welke veiligheidsmaatregelen in de praktijk genomen werden.