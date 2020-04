Lufthansa wil Brussels Airlines niet lossen

Het Duitse Lufthansa lanceert een charmeoffensief. In een brief aan premier Sophie Wilmès laat het bedrijf weten het verlieslatende Brussels Airlines aan boord te willen houden.

Het zijn onrustige weken voor Brussels Airlines. De coronacrisis treft de luchtvaartsector bijzonder zwaar. Het al verlieslatende Brussels Airlines leek daardoor het kind van de rekening te worden bij moederbedrijf Lufthansa. Het Duitse luchtvaartconcern liet vorige maand immers ook dochterbedrijf German Wings op de fles gaan.

Maar in een brief aan de Belgische regering bij monde van Sophie Wilmès, die VRT NWS en La Libre Belgique konden inkijken, zegt Lufthansa-ceo Carsten Spohr dat hij Brussels Airlines niet zomaar laat vallen en graag aan boord van de groep wil houden. Daarvoor is uiteraard wel geld voor nodig, en dat verwacht het Duitse concern uit de handen van lokale overheden.

Spohr benadrukt dat de middelen alleen gebruikt zullen worden voor het Belgische dochterbedrijf, en dus niet in de groepspot van Lufthansa verdwijnen. Een bijkomend argument is dat het overleven van de groep de oneerlijke concurrentie uit de Golfstaten ( Emirates, Qatar Airways, Etihad) moet helpen verdrijven. Maar van een aandelenparticipatie kan voor Lufthansa geen sprake zijn. Het Duitse bedrijf wil geen politieke inmenging en denkt eerder aan een lening onder voorwaarden.

Afrika

Spohr hamert onder meer op het belang van Brussels Airlines in connectievluchten met Afrika. Bovendien speelt ook Brussel als hub een belangrijke rol in de plannen van de Duitsers. Dat Lufthansa zijn Belgische dochter niet zomaar laat vallen is ook niet onlogisch: het bedrijf investeerde de voorbije jaren nog 400 miljoen euro in Brussels Airlines. Daarmee verdubbelde het passagiersaantal tot meer dan tien miljoen passagiers per jaar en kwamen er een honderdtal nieuwe jobs bij.