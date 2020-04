Staat New York blaast Democratische voorverkiezingen af

Uit bezorgdheid omtrent verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus zijn maandag in de staat New York de Democratische voorverkiezingen afgeblazen.

Normaal zouden er op 23 juni Democratische primaries zijn in de oostelijke staat die echter zwaar door de coronapandemie is getroffen.

Die voorverkiezingen zijn nu afgeblazen, waarmee New York de eerste staat is die dit doet. Meer dan een dozijn andere hebben de voorverkiezingen uitgesteld en velen zetten stappen om per brief te laten stemmen.

Ook is senator Bernie Sanders in New York van het stembiljet verwijderd, nadat hij eerder deze maand had aangekondigd zijn gooi naar het Witte Huis te laten varen. Daardoor blijft er slechts één naam op het stembiljet, namelijk de vroegere vicepresident Joe Biden. En dat maakte voorverkiezingen eigenlijk al overbodig.

Die waren aanvankelijk voor 28 april voorzien, maar zijn verschoven naar 23 juni.