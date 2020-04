Britse volksgezondheid: ‘Wees alert voor kinderen met klachten’

De Britse National Health Service heeft huisartsen een bericht gestuurd waarin wordt gevraagd aandachtig te zijn voor kinderen met covid19-symptomen. ‘De kans dat zij echt ziek worden door sars-CoV-2, blijft wel zeer klein’, zegt de Belgische spoedarts Jan Stroobants.

‘In de afgelopen drie weken lijkt er een stijging te zijn van het aantal kinderen (van alle leeftijden) dat intensieve zorgen nodig heeft door een complexe infectie’, staat in het bericht van de Britse NHS dat werd gericht aan Britse huisartsen. ‘De casussen doen zich voor in Londen en andere regio’s van het Verenigd Koninkrijk. Er is toenemende bezorgdheid dat een infectieziekte die verwant is aan covid-19 zich voordoet bij kinderen in het VK, of dat er een andere, nog niet-geïdentificeerde ziekte de oorzaak is van deze gevallen.’

De website Health Service Journal berichtte eerder vandaag over de NHS-melding die was rondgestuurd. Een melding van de Paediatric Intensive Care Society (PICS) bevestigde de waarschuwing van de NHS. Daarin is sprake van symptomen zoals maag- en darmklachten en ontsteking van de hartspier. Er wordt ook verwezen naar ziekteverschijnselen zoals bij de ziekte van Kawasaki, een ontsteking van de bloedvaten die vooral bij kinderen voorkomt. De Britse vereniging van pediaters raadt aan om de gevallen goed op te volgen.

Jan Stroobants, voorzitter van de Belgische Vereniging van Spoedartsen, noemt de inhoud van de waarschuwing van de NHS ‘niet nieuw’. ‘De symptomen van covid-19 zijn erg uiteenlopend: dat gaat van helemaal niets tot een toxische shock. Ook maag- en darmklachten komen voor. Dokters weten intussen goed dat ze bijvoorbeeld bij patiënten met enkel diarree ook moeten overwegen dat het om covid-19 gaat. Het blijft belangrijk om ook kinderen met deze symptomen goed en snel op te volgen.’

Stroobants benadrukt ook dat kinderen die besmet zijn met sars-CoV-2 daar veel minder vaak dan volwassen ziek door worden en ook minder worden opgenomen in het ziekenhuis. Een overlijden is al helemaal uitzonderlijk, maar is helaas wel al voorgekomen.

‘De grote vrees is nu net dat mensen symptomen van om het even welke ziekte, maar ook covid-19, relativeren en niet aankloppen bij een dokter’, zegt Stroobants. ‘Dat moet zeker worden vermeden.’