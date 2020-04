Burgemeester schiet Egan Bernal te hulp: Tourwinnaar mag op de weg trainen (als hij héél vroeg opstaat)

Egan Bernal kan de trainingen op de weg hervatten. De uittredende Tourwinnaar kreeg van de burgemeester in zijn Colombiaanse woonplaats een speciale toestemming om ‘s ochtends op de openbare weg te trainen.

In Colombia gelden in de strijd tegen het nieuwe coronavirus strikte lockdownmaatregelen maar afgelopen weekend kondigde de overheid wel een lichte versoepeling aan. Burgers mogen er nu een uur per dag buiten om te sporten.

De burgemeester van Zipaquira gaf zijn bekendste inwoner Egan Bernal en vier andere lokale profs een bijkomende toestemming om op de openbare weg te trainen. Voorwaarde is wel dat de training tussen 5 en 8 uur ‘s morgens wordt georganiseerd en de renners vijf meter afstand houden.

Bernal keerde half maart vanuit Europa terug naar Colombia en onderhield sindsdien thuis de conditie op de rollen. Vanaf eind augustus, op voorwaarde dat het virus onder controle is, verdedigt de INEOS-renner zijn titel in de Tour.

LEES OOK. Chris Froome voelt zich klaar voor vijfde Tourzege en krijgt steun van Alberto Contador: “Iedereen begint vanaf nul”