De PVDA heeft een speciale gast gestrikt voor haar 1 mei-viering: viroloog Marc Van Ranst is te gast voor een gesprek. ‘Ik zie begot niet in wat daar verkeerd aan is’, zegt hij. ‘N-VA mag ook bellen voor een gesprek op haar 11 juli-viering, ik ben nog vrij.’

Het wordt geen gewone 1 mei-viering vrijdag voor de PVDA. De radicaal-linkse partij houdt in plaats van een klassieke optocht dit jaar een tweedaags online festival om de helden van de coronacrisis te eren. Onder hen buschauffeurs, verpleegkundigen of Cubaanse dokters die in Italië zijn komen helpen tijdens de corona-epidemie. Ook Marc Van Ranst is een van die ‘helden’. De viroloog van de KU Leuven wordt geïnterviewd door Kamerleden Raoul Hedebouw en Peter Mertens.

Maar op sociale media komt heel wat reactie op die uitnodiging. Want moet een viroloog gaan spreken op een politiek evenement? ‘Ik zou begot niet weten waarom niet’, reageert Van Ranst zelf. ‘Het gaat om een debat over de coronacrisis. Ik zou dat voor de liberalen of voor de CD&V met evenveel plezier doen. Ook voor de N-VA op 11 juli? Waarom niet? Mijn agenda zal tegen dan wel al vrij zijn.’

‘Toch vind ik dit niet echt een goed idee’, reageert politicoloog Dave Sinardet (VUB). ‘Het is een publiek geheim dat Van Ranst dicht aanleunt bij PVDA. Dat is natuurlijk zijn vrije keuze, en hij is ook een vrij man om te gaan spreken waar hij wil. Maar hij is dezer dagen een heel zichtbaar figuur. Om dan de aandacht te gaan trekken op je politieke overtuiging, kan voor verwarring zorgen. Je riskeert dat mensen je boodschap als wetenschapper minder serieus nemen. In deze tijden blijf je beter weg van partijpolitiek. Spreken op een politiek event is anders dan in een school of in een tv-programma.’

Maar volgens Van Ranst is er ‘totaal geen probleem’. ‘Het is bekend dat je mijn politieke gedachtegoed in de linkse sfeer kunt zoeken’, zegt hij. ‘Maar wie mij één virologisch advies kan tonen waar een politieke kleur in zat, mag mij die altijd tonen.’

Dat zegt ook de KU Leuven, de werkgever van Van Ranst. ‘Het is als wetenschapper niet verboden om een politieke opinie te hebben’, zegt rector Luc Sels. ‘Wie hem in zijn advies al betrapt heeft op ideologische kleuring, mag mij opbellen.’