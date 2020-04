Slides met twintig pijlen en panikerende woordvoerders: zo draaide een historische persconferentie in de soep

De persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen vrijdag hoorde historisch te worden. Dat werd ze ook, maar om de verkeerde redenen. ‘Laat, lang en onduidelijk’, klonk het na afloop scherp. Wat liep er vorige vrijdag exact verkeerd?

Wetstraatredacteur Matthias Verbergt was er vrijdagavond in de ambtswoning van de premier bij toen daar de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad over het langzaam afbouwen van de lockdownmaatregelen in de soep draaide. Hij gunt ons een blik achter de schermen en geeft zijn visie op wat er die avond – en nacht – allemaal fout is gelopen.

Meer weten

Lees hier het artikel van Matthias Verbergt over de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad afgelopen vrijdag.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Matthias Verbergt | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Pieter Van Maele en Fien Dillen | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten VRT en Reuters

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.