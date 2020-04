‘Maak nutriscore verplicht’

Een brede coalitie van politici, academici, consumentenorganisaties en multinationals pleit voor de verplichte invoer van de nutriscore.

De nutriscore moet deel uitmaken van de farm-to-fork-strategie van de Europese Commissie. Dat vinden niet alleen Nestlé, Danone, Ahold Delhaize en Carrefour, maar ook Test-Aankoop, Sciensano en vergelijkbare organisaties. Ze hebben in die zin een brief gestuurd naar Europees commissaris Stella Kyriakides. De nutriscore is een kleurencode op verpakkingen, die consumenten helpt met het kiezen van een evenwichtig voedingspatroon.

Kyriakides wil met de farm-to-fork-strategie de nadruk leggen op gezonde en duurzame voeding. De nutriscore past daar uitstekend in, vinden de ondertekenaars van de brief.

Het systeem wordt nu ondersteund door de regeringen in België, Spanje, Duitsland, Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Volgens de EU-voedselwetgeving kunnen landen aanbevelingen rond voedingskeuzelogo’s alleen vrijwillig navolgen.

Samen met Danone is Nestlé een van de voortrekkers van de nutriscore in de voedingsindustrie. Sinds enkele dagen zijn de verpakkingen van verscheidene Nestlé-verpakkingen ook in België voorzien van de nutriscore.