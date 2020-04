Prestigieuze filmfestivals slaan handen ineen voor tiendaags online evenement

Filmfestivals zoals dat van Cannes en Venetië werken samen aan een online editie, ‘We are one: a global film festival’. Dat tiendaagse evenement gaat van start op 29 mei en is te bekijken op YouTube.

Hoewel de line-up nog bekendgemaakt moet worden, belooft het filmfestival al geschiedenis te schrijven. Twintig filmfestivals van over de hele wereld doen mee, van Cannes over Toronto tot Sundance. Hoewel de evenementen normaal voorbehouden zijn voor de elite van de filmwereld, zal deze online editie volledig gratis zijn en de (digitale) deuren voor iedereen openen. Youtube kondigde aan dat er geen reclame zal zijn in de programmatie. Donaties worden doorgestort naar het covid-19-fonds van de Wereldgezondheidsorganisatie en lokale organisaties.

Het initiatief komt van Youtube en Tribeca Enterprises, de organisatie achter het Tribeca Film Festival dat gesticht werd door Robert De Niro en Jane Rosenthal. De organisatie hoopt dat het ‘curators, artiesten en vertellers verenigt om te entertainen en verlichting te brengen voor een wereldwijd publiek’. ‘We zijn trots om met onze partnerfestivals de buitengewoon goede films en het talent te tonen’, zegt de organisatie van het Cannes filmfestival.

Amazon

‘Een van de meest unieke en inspirerende aspecten van iedereen die thuisblijft is hoe we toch samen kunnen komen en een evenement samen kunnen beleven’, zegt Robert Kyncl van Youtube. ‘Samen met Tribeca Enterprises en onze fantastische partners geven we fans de kans om het programma dat deze festivals hebben samengesteld te beleven. Het is een evenement dat nog nooit heeft plaatsgevonden, en we zijn trots om de basis te zijn voor deze fantastische content dat gratis is voor fans van over de hele wereld.’

Van 29 mei tot 7 juni zullen de films, documentaires, muziek, comedy en de paneldiscussies te zien zijn op youtube.com/weareone. Een ander groot filmfestival, SXSW Film Festival, heeft al een overeenkomst met Amazon (27 april tot 6 mei) en is nu de grote afwezige op het Youtube-evenement. De virtuele versie van SXSW is gratis te bekijken voor iedereen met een Amazon-account.