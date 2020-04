Lieven Scheire gezicht van Nationale Naaiactie: ‘Ze zochten BV’s die er beter uitzien mét mondmasker’

‘Team Scheire to the rescue’. Vanaf nu maakt comedy- en tv-figuur Lieven Scheire (38) officieel deel uit van de exitstrategie. Met expliciete steun van de overheid schakelt hij samen met een hoop creatievelingen en enthousiaste naaiers een versnelling hoger om iedere burger in ons land van mondmaskers te voorzien.

‘Wat kunnen we doen?’ Het was een simpele vraag die Lieven Scheire (38), bekend van onder andere Neveneffecten en Scheire en de schepping zich weken geleden luidop stelde in een online groep van de Belgische ‘maker community’. Een groep vol maatschappelijk betrokken creatievelingen en slimmeriken die graag bouwen, helpen, ontwikkelen en de wereld verbeteren.

Het was de tijd dat de rusthuizen op slot gingen. En dus werd toen gezocht naar manieren om ouderen uit hun sociaal isolement te halen. ‘Die oproep is wat uit de hand gelopen’, zegt Scheire lachend. ‘Een van de honderden ideeën resulteerde in een handig communicatieplatform, praatbox.be. Gebruiksvriendelijk en leuk. Naarmate de lockdown zich verder uitrolde en duidelijk werd dat de mondmaskers een almaar grotere rol zouden spelen in de afwikkeling, zijn daar bij ons ook veel ideeën rond ontstaan en getest. Deze #NationaleNaaiActie is een initiatief van de burgerinitiatieven maakjemondmasker.be en impactdays.co.’

De actie wordt ondersteund door het Vlaamse Kruis, de Katholieke Kerk van België, Scouts & Gidsen Vlaanderen, Femma en meer dan 300 steden en buurtcentra. Meer dan 50.000 vrijwilligers hebben zich al geëngageerd.

Via jullie website kan iedereen zijn eigen masker fabriceren.

‘Klopt. De naai-enthousiastelingen uit de groep zijn over heel de wereld gaan zoeken naar de best na te maken maskers die ook aan alle regels voldoen. Ze vroegen zich voortdurend af hoe ze het perfecte mondmasker konden naaien. Naarmate het eindresultaat vorm kreeg, hebben we ook het advies gevraagd van virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht. Zo zijn we tot het beste, eenvoudige ontwerp gekomen, waar hobbynaaiers en -naaisters zich intussen massaal op gestort hebben. Het resultaat is een masker dat relatief makkelijk te maken is en toch voldoende werkt. De FOD Volksgezondheid raadt het nu aan als patroon voor de doe-het-zelver. Er zijn naar schatting al één miljoen maskers genaaid en verdeeld op basis van ons patroon, in België, Nederland en Frankrijk. Allemaal van de hand van mensen die zich belangeloos inzetten in deze crisistijd.’

Volgens initiatiefneemster Lien De Ruyck is het patroon sinds de start van het burgerinitiatief in maart intussen al meer dan 1.760.000 keer gedownload.

Jullie hebben dus de expliciete steun van de overheid om jullie missie – mondmaskers voor iedereen – voort uit te bouwen.

‘Ja. Voortaan maken we met meer dan drieduizend vrijwilligers officieel deel uit van de exitstrategie. We hebben rugdekking van de FOD Volksgezondheid. We gaan ons samen uit die dekselse lockdown naaien. (lacht) Op een verantwoorde manier, voor alle duidelijkheid. We hebben bijvoorbeeld lang hardop gedroomd van gepersonaliseerde mondmaskers. Gepimpt met parels en pins. Dat leek ons heel tof, maar blijkbaar zou elke extra naaldenprik centraal in het mondmasker het minder effectief maken. Wat we wel nog bestuderen, is werken met textielstiften op witte mondmaskers. Het zou toch heel cool zijn als iedereen zijn gepersonaliseerd mondmasker zou hebben. Hipstermondmaskers.’

Hoe gaan jullie praktisch te werk?

‘Er is, zo zou je kunnen zeggen, een soort virtuele fabriek op poten gezet. Vrijwillige chauffeurs gaan stoffen halen, brengen ze bij de naaiers, en brengen afgewerkte mondmaskers naar mensen die ze nodig hebben. Iedereen kan meedoen. Het is uiteraard vrijwilligerswerk, dus belangeloos, simpel en toegankelijk. Op onze website staan filmpjes waarin we uitleggen hoe je zo’n masker kunt maken. Chirurgische maskers voor de zorgsector kunnen wij niet maken, die moeten aan strengere eisen voldoen. Maar daarvan zijn er niet genoeg als we er straks allemaal eentje gaan dragen op het openbaar vervoer, in winkels en in scholen. Als je dat allemaal met wegwerpmaskers wil doen, heeft België er zo’n slordige 350 miljoen nodig.’

Pardon?

‘Ja. Als elke Belg telkens hij het huis verlaat zo’n masker draagt, en dat om de twee, drie uur moet weggooien, dan zit je snel aan honderden miljoenen maskers gedurende de hele exitperiode. Die zijn er niet. Ze moeten dus voorbehouden blijven voor de ziekenhuizen. Daarom zijn onze herbruikbare maskers, die je zelf kan maken en wassen, een goed alternatief.’

‘Maar er is dus nog werk aan de winkel en ik roep dan ook iedereen die handig is op om deel te nemen. Je kan er eentje voor jezelf maken, of voor je hele straat, of voor de school in je buurt. Ik zal de campagne trekken, onder meer met een radiospot en enkele filmpjes. Waarom ik? Ik denk dat ze een BV zochten die er beter uitziet mét mondmasker. En Erik Van Looy zal bezet geweest zijn zeker?’

Hoe doe jij mee?

Ga naar maakjemondmasker.be en download het patroon en werkwijze.

Ga aan de slag met de juiste materialen en neem de hygiënische maatregelen in acht.

Geen naaitalent? Naast mondmaskers kunnen ook stoffen en linten gedoneerd worden bij officiële inzamelpunten. Een overzicht vind je hier: maakjemondmasker.be/doneren.

Deel je creaties, inspireer en motiveer mee op sociale media via #MaakJeMondmasker #NationaleNaaiActie