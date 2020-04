Carl Icahn waarschuwt: ‘Aandelen op de beurs zijn overgewaardeerd

De Amerikaanse miljardair Carl Icahn is gestopt met het kopen van aandelen op Wall Street. Waarom? En waarmee valt in de VS wél nog geld te verdienen?

Dit is een tijdperk om als belegger ‘extreem voorzichtig’ te zijn, waarschuwt Carl Icahn in een gesprek met Bloomberg TV. Vanuit zijn riante villa in Biscayne Bay in Miami heeft de 84-jarige miljardair en voormalig ‘corporate raider’ ruim de tijd genomen om met tal van Covid-19-specialisten te praten en zijn beleggersportefeuille grondig door te nemen.

Bezorgd om tweede en derde virusgolf

En zijn conclusie is bijzonder scherp: ‘Koop voorlopig geen aandelen meer’. De toekomst is veel te onvoorspelbaar om zomaar te investeren in de ‘overgewaardeerde’ S&P500, waar de aandelen vandaag nog altijd (gemiddeld) verhandeld worden aan 17 keer de geschatte winstverwachtingen voor 2021.

Icahn, fan en ex-adviseur van president Donald Trump, is bezorgd over een tweede en derde golf van het virus en denkt daarom dat de zwaar getroffen Amerikaanse economie niet in één keer zal herstellen, maar met verschillende tussenspurten.

Speculeren op vastgoed en olie

En Icahn sluit een financiële crisis niet uit. ‘Dit is 2008 helemaal opnieuw’, laat hij optekenen. En dus gokt Icahn opnieuw op een ineenstorting van de vastgoedmarkt. Zij het dit keer vooral op de markt van commercieel vastgoed, waar veel winkeliers en andere retailers failliet zullen gaan en hun leningen en huur niet meer zullen kunnen afbetalen.

Tenslotte kocht Icahn recent ook één tot twee miljoen vaten ruwe olie, toen die op de Amerikaanse markt even een negatieve prijzen (tot -40 dollar per vat) werd verkocht. Icahn is namelijk ook aandeelhouder van een grote olieraffinaderij CVR Energy. Een bedrijf dat hij naar eigen zeggen ‘meteen de opdracht gaf’ om snel zoveel mogelijk plaats vrij te maken in de opslagtanks.