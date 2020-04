Luc Van Mol, ceo van de modeketen ZEB, snapt niet dat de heropening van de winkels uitgesteld zou worden als de ziekenhuisopnames niet dalen. ‘Desnoods bellen we zelf alle ziekenhuizen op’, zegt hij aan retaildetail.be.

11 mei zouden de winkels weer kunnen opengaan, maar alleen als de ziekenhuisopnames dalen tot onder de 100. Dat zei Marc Van Ranst zaterdag nog. Er is dus geen zekerheid, en dat vindt ZEB-topman Luc Van Mol niet kunnen. ‘Wat ik niet begrijp is waarom we niet weten waar die patiënten vandaan komen. 200 patiënten traceren, veel werk kan dat toch niet zijn?’, zegt Van Mol.

Van Mol argumenteert dat er eigenlijk geen probleem is als het hoge aantal opnames komt doordat zorgcentra meer patiënten naar de ziekenhuizen sturen. Viroloog Steven Van Gucht zei al dat er ‘mogelijk twee epidemieën bezig zijn’, één in de woonzorgcentra en één daarbuiten. De gemiddelde leeftijd van patiënten die opgenomen worden stijgt. Toch is het nog niet zeker wie nu wel of niet uit een woonzorgcentrum komt. ‘Wij kunnen moeilijk aan alle ziekenhuizen vragen om dat elke dag opnieuw te gaan vragen’, zei minister van Volksgezondheid Maggie de Block (Open VLD) daar gisteravond over op VTM Nieuws.

‘Is er geen enkele ambtenaar die eraan denkt om de mouwen op te stropen en er in te vliegen?’, zegt Van Mol nog. ‘Gewoon de telefoon pakken en de klinieken bellen om 200 mensen op te zoeken. Ik wil dat desnoods zelf doen met mijn management: met tien man is dat een halve dag werk.’ Hij heeft er niets op tegen dat de overheid streng controleert, voegt hij eraan toe: ‘Maar we willen wel kunnen openen.’