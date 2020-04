Vrouw ligt al weken dood in huis

In een woning aan de Pioengang in Leuven is zondagavond het levenloze lichaam van een 62-jarige vrouw aangetroffen. Het gaat om een natuurlijk overlijden.

Bewoners hadden wekenlang niets meer vernomen van de vrouw, die alleen in de sociale woning van huisvestingsmaatschappij Dijledal woonde. Een buurman die opmerkte dat de brievenbus al een hele tijd niet meer was geledigd, sloeg alarm.

Geen kwaad opzet

De politie kwam ter plaatse. Na tussenkomst van een werkman van Dijledal vond ze het levenloze lichaam van de vrouw. Omdat het om een alleenstaande vrouw gaat, wordt het overlijden door het parket in eerste instantie altijd als verdacht bestempeld. Op vordering van het openbaar ministerie werden de wetsgeneesheer en het gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd. Ook de lokale recherche deed de nodige vaststellingen.

Door de coronacrisis droegen de vaststellers extra beschermende kledij om het risico op besmetting tot een minimum te beperken.

Na onderzoek ter plaatse werd duidelijk dat er geen kwaad opzet is. Of de vrouw aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is overleden, dan wel of er een andere oorzaak is, is momenteel niet bekend.