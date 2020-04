José Mourinho maakt zijn beste voetballer aller tijden bekend (en het is niet Lionel Messi of Cristiano Ronaldo)

Voor José Mourinho is de Braziliaan Ronaldo de beste speler ooit. Dat vertelde hij in een gesprek met LiveScore.

Mourinho kreeg de vraag of hij zou kunnen kiezen tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo als beste speler uit de geschiedenis. Daarop antwoordde hij dat zijn voorkeur uitgaat naar de voormalige Braziliaanse topspits Ronaldo.

Mourinho zag “El Fenomeno” in 1996 van dichtbij aan het werk in La Liga toen hij als assistent aan de zijde van Bobby Robson bij Barcelona aan de slag was. Ronaldo maakte toen, als 19-jarige, het mooie weer bij Barça. In 49 wedstrijden scoorde hij liefst 47 keer, waarna Inter Milaan hem wegkocht uit Catalonië. Maar op Mourinho had Ronaldo een blijvende indruk nagelaten.

Foto: AP

“Cristiano Ronaldo en Leo Messi hebben langere carrières gehad (dan Ronaldo), ze stonden gedurende vijftien jaar elke dag aan de top. Maar, als we het louter over talent en mogelijkheden hebben, dan komt er niemand boven Ronaldo”, meent Mourinho, die vandaag bij Tottenham aan de slag is. “Bij Barcelona realiseerde ik mij dat hij de beste speler was die ik ooit op een veld had gezien. Blessures hebben een carrière genekt die nog ongelofelijker had kunnen zijn. Maar het talent dat de 19-jarige knaap had, was iets onwaarschijnlijk.”