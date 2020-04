Senaat op 15 mei bijeen voor stemming voordracht Khattabi als rechter Grondwettelijk Hof

Hoewel de meeste parlementen al weken niet meer fysiek samenkomen, houdt de Senaat op 15 mei nog een plenaire zitting, met respect voor de regels rond sociale afstand. Op de agenda staat onder meer de stemming over de voordracht van gewezen covoorzitster van Ecolo Zakia Khattabi als rechter bij het Grondwettelijk Hof.

De voordracht van Zakia Khattabi voor de functie van rechter bij het Grondwettelijk Hof kent een vrij lange en woelige voorgeschiedenis. Oorspronkelijk stond de geheime stemming in het najaar van 2019 gepland, maar die werd tot tweemaal toe uitgesteld omdat er twijfels waren of de Ecolo-politica wel de nodige twee derde van de senatoren achter zich zou krijgen. Daarbij voerde de N-VA een opvallende campagne op sociale media tegen Khattabi. Op 17 januari vond de stemming toch plaats, maar haalde Khattabi op enkele stemmen na de vereiste tweederdemeerderheid niet.

Daarop werd beslist om de hele procedure opnieuw op te starten. Vermits de post aan Ecolo toekwam, moesten de Franstalige groenen opnieuw een eerste en tweede kandidaat indienen. Ecolo stelde opnieuw Kamerlid Zakia Khattabi als eerste kandidaat voor en Kamerlid Cécile Thibault als tweede kandidaat.

Oorspronkelijk moest de geheime stemming daarover in maart plaatsvinden, maar de coronacrisis strooide roet in het eten en de stemming werd geannuleerd. Maandag besliste het uitgebreid bureau dat de stemming toch zou plaatsvinden, op 15 mei. Het Grondwettelijk Hof telt immers een Franstalige rechter te weinig, luidde het argument.

Digitaal stemmen

Naast de geheime stemming wordt op 15 mei ook een wijziging van het reglement goedgekeurd om digitaal stemmen mogelijk te maken, zoals in de andere assemblees van het land al het geval is.

De plenaire vergadering vindt plaats met inachtneming van de regels rond social distancing. Dat houdt onder meer in dat de stemming tegelijk in het halfrond en in een aantal commissiezalen zal plaatsvinden.