VN roepen Bangladesh op havens te openen voor uitgehongerde vluchtelingen

De Verenigde Naties vragen Bangladesh om de havens te openen voor twee gestrande boten met Rohingya die op de vlucht zijn. Er wordt gevreesd voor het lot van de vluchtelingen.

Ondanks meerdere humanitaire oproepen verbiedt Bangladesh al dagenlang twee boten met honderden Rohingya-vluchtelingen het grondgebied van het land binnen te varen.

Leden van de vervolgde moslimminderheid in Myanmar zijn op drift in de Golf van Bengalen nadat ze teruggedrongen werden door de Maleisische kustwacht. De VN vragen Bangladesh nu de havens te openen, maar de minister van Buitenlandse Zaken A.K. Abdoel Momen liet al weten dat geen enkele Rohingya het land nog mag betreden. ‘Bangladesh wordt altijd gevraagd om de verantwoordelijkheid van andere landen op zich te nemen’, zei Momen daarover.

Nu vraagt de VN-commissaris voor mensenrechten Michelle Bachelet aan Momen om de havens toch te openen. ‘De 500 mannen, vrouwen en kinderen verblijven al enige tijd op deze boten in open zee, en ze hebben nood aan voedsel, medisch materiaal en andere humanitaire bijstand’, schreef ze aan Momen. Ze vroeg ook andere landen in de regio om hulp. Mensenrechtengroeperingen vrezen dat landen het coronavirus als excuus gebruiken om vluchtelingen niet meer toe te laten.

Eerder bracht Bangladesh wel een boot met 396 uitgemergelde Rohingya in veiligheid. De opvarenden, de meesten tussen de 12 en 20 jaar oud, waren op weg naar Maleisië maar werden niet toegelaten. Er zouden meer dan 70 opvarenden gestorven zijn op die boot. ‘Velen van hen konden niet op eigen kracht stappen’, zei Hanadi Katerji van Médecins Sans Frontières aan The Guardian. ‘Ze waren vel over been, velen waren amper nog in leven.’

Bangladesh herbergt al bijna een miljoen vluchtelingen Rohingya, een minderheid die het geweld in Myanmar is ontvlucht.