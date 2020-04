Stephen Sondheim, de componist en tekstschrijver voor musicals als West Side Story en Sweeney Todd, is dit jaar 90 geworden en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Vooral dan dankzij het optreden van actrices Meryl Streep, Audra McDonald en Christine Baranski.

De drie actrices zongen The ladies who lunch uit de musical Company uit 1970, waarbij Meryl Streep vakkundig een cocktail samenstelt terwijl ze zingt. Dat deden ze in hun badjas via een videochat tijdens de online viering van Sondheims 90ste verjaardag. Ze namen het elk apart op met de camera’s van hun laptop, iPad en iPhone. Streep en Baranski hoorde u mogelijk eerder al samen zingen in de Mamma Mia-films. Meryl Streep speelde in 2014 nog mee als heks in een Disney-vertolking van Sondheims musical Into the woods.

Het muzikale eerbetoon Take me to the world werd vernoemd naar een van Sondheims liedjes uit de jaren vijftig. De online show duurt ongeveer tweeënhalf uur, gevuld met sterren die zijn muziek zingen. Sondheim was al op 22 maart jarig, maar door de uitbraak van het coronavirus en door technische moeilijkheden kwam het eerbetoon gisteren pas online, exact vijftig jaar na de eerste opvoering van Company. Het is een fundraiser voor Artists Striving to End Poverty (artiesten tegen armoede).

Passeren ook de revue: Jake Gyllenhaal (Brokeback mountain, Donnie Darko) en Neil Patrick Harris (How I met your mother), die Sondheim bedankte: 'Hij liet me houden van theater, van muziek en van ritme.' Het volledige eerbetoon aan Sondheim kunt u hier bekijken.