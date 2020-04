El Salvador streng voor gevangenen na opstoot geweld

In El Salvador autoriseerde president Nayib Bukele ‘dodelijk geweld’ van politie en militairen tegenover bendeleden in een poging het opflakkerende geweld de kop in te drukken.

Het Centraal-Amerikaanse land telde op vrijdag 24 moorden, het hoogste aantal op één dag sinds Bukele president werd in juni vorig jaar. Hij besloot daarom tot een lockdown van 24 uur in de gevangenissen waar bendeleden zitten. Volgens de president werden veel van de moorden vanuit de gevangenis opgedragen. ‘We zullen maken dat de bendeleden die deze moorden begingen, zich dat de rest van hun leven beklagen’, zei hij.

Zondagnamiddag telde de politie opnieuw 29 moorden, waarop Bukele harde maatregelen instelde tegen de bendes, die volgens hem ‘misbruik maken van de coronacrisis’. Omdat de politie de handen vol heeft met de aanpak van de coronacrisis, denken de bendes volgens Bukele dat ze vrij spel hebben.

Foto: AP

‘De prioriteit van politie en leger is de gezondheid van de mensen. Het gebruik van dodelijk geweld is toegestaan in het geval van zelfverdediging of bij de verdediging van het leven van Salvadoranen’, zei Bukele.

Foto: AFP

De overheid zette leden van rivaliserende bendes ook in gemeenschappelijke cellen, om zo te proberen de communicatie tussen de bendes te verstoren. De oproerpolitie doorzocht ook cellen op zoek naar wapens, drugs en binnengesmokkelde telefoons. De agenten verzamelden de gevangen op de binnenplaats van de gevangenis. Ze moesten in hun boxershort en met mondmasker aan, geboeid achter elkaar gaan zitten. Van social distancing is duidelijk geen sprake in de gevangenissen, terwijl in het land zelf strenge maatregelen gelden tegen het coronavirus.

In El Salvador zitten 12.862 bendeleden in de gevangenis. Officieel telt het land 298 besmettingen en acht sterfgevallen als gevolg van covid-19.