AB InBev scheldt huur horeca-uitbaters voor april kwijt, uitstel van betaling in mei

AB InBev scheldt haar horeca-uitbaters de huur van de maand april kwijt. Met de eigenaars van de panden worden momenteel gesprekken gevoerd over ‘verdere solidaire mogelijkheden’. De brouwerij is zelf niet eigenaar maar verhuurt deze door.

‘Ongeacht de uitkomst van deze gesprekken hebben we nu al beslist dat de horeca-uitbaters in april geen huur moeten betalen. Voor mei is uitstel van betaling voorzien’, aldus woordvoerster Karolien Cloots.

Eerder kondigde AB InBev aan dat voor de maand april uitstel van betaling verleend zou worden, maar dit wordt dus omgezet in een kwijtschelding. AB InBev heeft momenteel om en bij de 1.500 huurcontracten lopen met in totaal circa 700 eigenaars. De helft van de panden is eigendom van het vastgoedbedrijf Cofinnimo. De gesprekken tussen AB InBev en deze vastgoedeigenaars over financiële tegemoetkomingen lopen volgens de Leuvense brouwer ‘constructief’. Over het aantal dat reeds toegezegd heeft de huur geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden, worden geen details gegeven.

De maatregel tot kwijtschelding komt bovenop eerdere tegemoetkomingen. Zo investeert AB InBev voor minstens 1 miljoen euro in de horecasector door acties zoals het gratis schoonmaken van tapleidingen en het vervangen van oude voorraden door vers bier. Daarnaast werd het digitaal platform ‘Café Courage’ gelanceerd waar mensen op voorhand hun pintje kunnen bestellen en betalen. Momenteel nemen 2.750 horecazaken hieraan deel. In totaliteit zijn reeds meer dan 140.000 pintjes besteld, goed voor een totaalbedrag van bijna 390.000 euro. AB InBev kondigde bij de start aan het uiteindelijk aantal bestelde pinten te zullen verdubbelen ‘tot 3,6 miljoen pinten in België en 500.000 in Luxemburg’.