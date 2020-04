Wachten op groen licht voor coronaverlof

Het is erg onzeker of de invoering van een ‘coronaverlof’ voor werkende ouders met jonge kinderen zoals gepland op 1 mei van start kan gaan.

Vorige week lanceerde de federale minister van Werk, Nathalie Muylle (CD&V), het voorstel om een bijzondere vorm van ouderschapsverlof, zeg maar een ‘coronaverlof’, in te voeren zodat werkende ouders die zonder kinderopvang zitten, kunnen thuisblijven om voor hun kleinsten te zorgen. Muylle ging daarmee in op de vraag van de Gezinsbond naar formules om het voor jonge ouders tijdens de lockdown gemakkelijker te maken om thuiswerk en gezin te combineren.

Aanvankelijk dacht minister Muylle de maatregel te beperken tot alleenstaande ouders, maar in de plenaire vergadering van de Kamer liet ze vorige donderdag weten dat er een vorm van extra ouderschapsverlof zou komen voor alle ouders met minstens één kind jonger dan 12 jaar. De aanvraagprocedure zou ingekort en vereenvoudigd worden en de periode van coronaverlof zou lopen van 1 mei tot 30 juni.

Maar het is erg onzeker of die startdatum kan gehaald worden. De tekst van het volmachtenbesluit ligt klaar, luidt het op het kabinet-Muylle, maar moet nog groen licht krijgen op de ‘superkern’, dat is de bijeenkomst van de federale regeringskern, aangevuld met de voorzitters van de partijen die de minderheidsregering van premie Sophie Wilmes steunen.

De timing van die goedkeuring is onbekend. ‘Hopelijk snel’, heet het bij Muylle, ‘want iedereen gaat akkoord over de inhoud van de maatregel, maar het wordt moeilijk om de invoering nog voor 1 mei rond te krijgen.’

Financieel haalbaar?

De extra coronaverlofdagen komen niet in mindering van het ‘normale’ recht op ouderschapsverlof, maar voltijds coronaverlof zou niet kunnen. Het is de bedoeling dat de ouders vier vijfde of halftijds blijven werken. Iemand die halftijds zou gaan werken, zou op een RVA-vergoeding van 580 euro per maand kunnen rekenen.

Is dat voldoende om ouders de keuze te laten maken, vraagt de socialistische vakbond ABVV zich hardop af. ‘Voor veel werknemers brengt dit geen reële oplossing omdat de toegekende uitkeringen te laag zijn,’ meent het ABVV, dat voor een verhoogde uitkering pleit, naar analogie met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Voor een samenwonende zou dat neerkomen op 1.291 euro, tegenover 750 euro voor gewoon ouderschapsverlof.

Alle ouders?

De oppositiepartij Groen, die in deze coronacrisis de regering-Wilmès steunt, noemt het voorstel van minister Muylle ‘een belangrijke stap’, maar pleit er tegelijk voor om het coronaverlof ook open te zetten voor gescheiden ouders.

En de vereniging Pleegzorg Vlaanderen pleit ervoor dat ook pleegouders onder de regeling zouden vallen. Nu is dat niet het geval. Pleegzorg Vlaanderen vraagt dat de minister ook pleegouders helpt om de combinatie van (thuiswerk) en hun privéleven haalbaar te maken. Zelf stelt de vzw voor om het huidige pleegzorgverlof voor dit jaar op te trekken van 6 tot 15 dagen.