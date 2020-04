Ook Pelosi schaart zich achter Biden als presidentskandidaat

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft maandag in een videoboodschap aangekondigd dat ze haar partijgenoot Joe Biden steunt in de race naar het Witte Huis. Biden neemt het op 3 november op tegen huidig president Donald Trump.

De Democraten zullen Joe Biden pas tijdens de partijconventie, gepland voor augustus, bevestigen als hun presidentskandidaat. Daarop heeft Biden dus niet gewacht, maar hij is de enige Democraat die nog in de running is nadat zijn rivaal Bernie Sanders zijn campagne begin deze maand stopzette. Sanders riep zijn aanhangers ondertussen op om Biden de steunen.

Ook oud-president Barack Obama, van wie Biden acht jaar lang de vicepresident was, sprak al zijn steun uit voor zijn vroegere running mate.