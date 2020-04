Formule 1 wil F1-seizoen 2020 op 5 juli laten beginnen

Het ziet er naar uit dat het F1-seizoen 2020 eindelijk van start zal gaan. Het is de bedoeling dat op 5 juli in Oostenrijk de eerste race van een aangepast F1-seizoen 2020 zal plaatsvinden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het F1-seizoen 2020 maar liefst 22 races zou omvatten en op 15 maart met de GP van Australië van start zou gaan. Slechts luttele uren voor aanvang van de eerste oefensessie in Melbourne werd de GP van Australië omwille van het coronavirus echter geannuleerd.

Nadat de eerste tien races van de oorspronkelijke F1-kalender 2020 geannuleerd of uitgesteld werden lijkt het F1-seizoen 2020 dan toch van start te kunnen gaan. De aangepaste F1-kalender 2020 zou op 5 juli van start gaan, dan zou op de Red Bull Ring de GP van Oostenrijk moeten plaatsvinden.

De race in Oostenrijk zou achter gesloten deuren plaatsvinden en met een minimum aan personeel. De race op de Red Bull Ring zou het begin van een eerste Europees luik zijn dat tijdens de zomermaanden plaatsvindt. Nadien volgen races in Azië, Amerika en het Midden-Oosten in december.

Bedoeling is om er zo voor te zorgen dat de F1-teams zich slechts beperkt dienen te verplaatsen en niet van de ene kant van de wereld naar de andere kant moeten reizen.

“Ondanks dat vanochtend aangekondigd werd dat de GP van Frankrijk niet zal doorgaan hebben we nu steeds meer vertrouwen in onze plannen dat we het F1-seizoen deze zomer kunnen beginnen,” aldus Chase Carey, de CEO van de Formule 1, in een mededeling.

“We moeten nog aan heel veel praktische zaken werken, zoals procedures voor de teams alsook onze andere partners in elk land. De gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen staat centraal en blijft onze prioriteit. We zullen alleen er mee doorgaan indien we er op vertrouwen dat we alle risico’s en problemen kunnen aanpakken.”

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: