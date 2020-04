Mediahuis koopt uitgever van Luxemburger Wort

Een jaar nadat Mediahuis in Ierland neerstreek, wordt de groep u ook in het Groothertogdom Luxemburg actief. Mediahuis neemt er Saint-Paul Luxembourg over.

Mediahuis verwerft in het Groothertogdom onder meer de titels Luxemburger Wort, de website Luxembourg Times, het weekblad Télécran en het portugeestalige weekblad Contacto. De bekendste titel is de Luxemburger Wort (LW), een kwaliteitskrant met een oplage van bijna 56.000 exemplaren die er afgetekend marktleider is. Luxemburger Wort is de oudste krant van het land en verschijnt sinds 1848.

Luxemburg is een kleine en meertalige markt. Gert Ysebaert, ceo van Mediahuis, spreekt over een welvarende regio waar Mediahuis nu actief wordt. Dat houdt ook in dat advertentie-inkomsten relatief belangrijker zijn.

‘We waren al een tijdje met hen in contact nog van voor de coronacrisis. Op een bepaald ogenblik hebben we verder gewerkt vanop afstand. En ja, we vroegen ons even af of het nu het moment was om ermee door te gaan. Anderzijds zijn we gezond en is ons geloof in sterke mediamerken onveranderd. We geven met deze transactie in dit verband misschien ook een sterk signaal’, zegt Ysebaert.

Aartsbisdom Luxemburg

Het Aartsbisdom Luxemburg en La Lafayette, de economische pijler van het Aartsbisdom, zochten een industriële partner om de groep te ondersteunen bij de uitdagingen eigen aan het gedigitaliseerd medialandschap.

Ysebaert zegt dat onder Mediahuis Saint-Paul Luxembourg voordeel zal kunnen halen uit de expertise en schaal die de uitgever van onder meer De Standaard en NRC Handelsblad te bieden heeft. Luxemburger Wort is meteen de derde kwaliteitskrant die Mediahuis onder zijn dak krijgt.

Bedragen worden niet genoemd, maar Mediahuis betaalt de overname in contanten. La Fayette koopt daarop bestaande aandelen in Mediahuis van bepaalde aandeelhouders over en verwerft een belang van ‘minder dan 5 procent’. ‘Aan de onderlingen verhoudingen verandert niet veel’, zegt Ysebaert.

Saint-Paul Luxembourg telt 345 medewerkers (omgerekend 330 voltijdse banen) waarvan 100 journalisten. Daarnaast zijn er ook nog eens 200 freelance journalisten waarvan de helft in het buitenland. Het omvat ook nog een reeks kleinere activiteiten waaronder een radiozender Radio Latina. De website Luxembourg Times, die pas van 2017 dateert, is dan weer gespecialiseerd in de niche business & finance en omvat ook een magazine. Mediahuis wordt huurder van de gebouwen waarin de redactie (die volgend jaar verhuist) en de drukkerij zijn ondergebracht.

Mediahuis ontstond in 2013 door de fusie van Corelio en Concentra wat vervolgens de basis creëerde voor een sterke internationale groei die vorm gaf aan een groep met een omzet van 1 miljard euro en actief is in de Benelux en Ierland.

De overname van de Ierse groep Independent News & Media dateert van vorig jaar, maar ook dat project loopt goed, zegt Ysebaert. De Ierse uitgever loopt digitaal nog achterop maar daar komt verandering in. ‘We hadden als doel om eind dit jaar 8.500 digitale abonnees te hebben voor Independent.ie maar het waren er pre-corona al 20.000 en corona geeft er nog een duwtje aan.’

Redactionele lijn

Bij Saint-Paul Luxembourg ten slotte blijven de sleutelfiguren op post. François Pauly blijft voorzitter en ook Marc Wagener blijft bestuurder. Paul Peckels (ex-Luxemburgse Post) blijft ceo. De drie hoofdredacteuren (Roland Arens, Claude Feyereisen en Marc Schlammes) zijn bevestigd. De huidige redactionele lijn wordt voorgezet ook wat betreft de manier waarop religieuze onderwerpen en kerkelijke communicatie wordt verzorgd.

In 2017 was daarrond een interne crisis ontstaan en moest hoofdredacteur Jean-Lou Siweck opstappen. 68 journalisten ondertekenden toen een brief waarin ze dat vertrek betreurden.