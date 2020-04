Er werden de afgelopen 24 uur 127 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis na besmetting met het coronavirus, er vielen 113 doden. Het Nationaal Crisiscentrum raadt iedereen aan zo veel mogelijk thuis te blijven,

Er mochten de afgelopen 24 uur 93 mensen het ziekenhuis verlaten, maar er zijn wel 553 nieuwe besmettingen gemeld. In VLaanderen waren dat er 281, in Wallonië 189 en Brussel 77. Dat maakt dat het totaal aantal bevestigde besmettingen in ons land op 46.687 staat. Er vielen de afgelopen 24 uur 113 doden, waarvan 62 in Vlaanderen, 39 in Wallonië en 12 in Brussel. Daarvan zijn 60 sterfgevallen in de ziekenhuizen en 53 in de woonzorgcentra geteld. In totaal eiste het virus al 7.207 levens in ons land. Sinds 10 april werden 72.923 testen uitgevoerd in de woonzorgcentra.

'Het aantal hospitalisaties stabiliseert de laatste dagen, ik hoop dat het cijfer zal zakken, maar het valt nu wel op', zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. 'We denken dat het te maken heeft met het feit dat de gemiddelde leeftijd van de patiënten die opgenomen worden stijgt, aantal mensen boven de 80 neemt geleidelijk toe.'

'Blijf thuis'

'We moeten duidelijk zijn: in de huidige fase van de epidemie moeten we vooral zo vaak mogelijk thuis blijven om de verspreiding tegen te gaan', benadrukte Van Gucht. Vanaf 4 mei wordt het verplicht een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer en op drukke plaatsen. 'Nu de eerste fase van de epidemie stilletjesaan onder controle komt, kunnen de maatregelen beetje bij beetje afgebouwd worden', zei Van Gucht. 'Het blijft echter wel belangrijk dat de vijf basisprincipes nageleefd worden, maskers zijn daar een nieuw element van.' Van Gucht voegt toe dat een mondmasker een bijkomende bescherming geeft, maar het basisprincipe van de andere regels niet vervangt.



Van Gucht herhaalt die principes:

1. Thuisblijven

2. Handen wassen met water en zeep

3. Anderhalve meter afstand bewaren

4. Sociale contacten vermijden

5. Een mondmasker dragen op drukke plaatsen

'Voor velen betekent maandag de start van een nieuwe werkweek', zei woordvoerder van het crisiscentrum Yves Stevens. 'De afgelopen weken zijn veel bedrijven blijven draaien, uiteraard met respect voor de coronamaatregelen waarbij telewerk de norm is geworden. Als de evolutie van de pandemie verder gunstig evolueert, kunnen maandag verschillende bedrijven opnieuw opstarten.' Hij voegt toe dat telewerken de norm blijft. Waar dat niet mogelijk is, moet de veiligheid gegarandeerd worden door een reeks aanbevelingen te volgen, die via een gids duidelijk gemaakt worden aan bedrijven. Die gids is te vinden op www.werk.be.

'Het is belangrijk om de huidige maatregelen te blijven opvolgen, niets is al verworven', zei Stevens. 'Het virus is nog altijd niet verslagen en kan op ieder moment opflakkeren.'

Er is ook zicht op andere ontspanningsmogelijkheden dan fietsen en wandelen. 'Als de evolutie van de pandemie gunstig verloopt kunnen we vanaf volgende week maandag weer contactloze sporten in de openlucht beoefenen', zei Stevens. Het zal vanaf volgende week mogelijk zijn om te gaan tennissen of te vissen, bijvoorbeeld. De kleedkamers en de cafetaria blijven gesloten.