Inschrijvingen ‘De Mol’ al afgesloten

vandaag

‘De mol’ is nog lang niet uitgegraven

’t Is gebeurd! In de finale van ‘De mol’ kroonde Jolien (25) zich tot winnaar door Alina (21) te ontmaskeren als de jongste mol ooit. Het vijfde seizoen van ‘De mol’ 2.0 was een schot in de roos: zowel in de kijkcijfers als met de kleurrijke kandidaten en hun avonturen. Filip Tielens