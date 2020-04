Yves Van Laethem volgt Emmanuel André op als interfederaal woordvoerder in strijd tegen coronavirus

Viroloog Emmanuel André, die bijzonder populair was vooral in Wallonië als interfederaal woordvoerder in de strijd tegen het coronavirus, heeft een opvolger. Hij heet Yves Van Laethem, is infectioloog en internist in het ziekenhuis CHU Saint-Pierre.

Vandaag, maandag, begint hij aan zijn nieuwe job en zal wellicht al te zien zijn op de persconferentie van het nationaal Crisiscentrum.

André, zijn voorganger, trok zich vorige week al terug. Hij wil zich opnieuw focussen op zijn rol als arts en onderzoeker. Hij kondigde het nieuws eerder zelf al aan op Twitter.

André zei dat ‘we een andere fase van de epidemie zijn ingegaan, een die tijd zal in beslag nemen. Voor mij is het nu het moment om een paar dagen met mijn kinderen door te brengen, die ik de afgelopen maanden niet veel heb gezien, en na te denken over de manier waarop ik kan blijven bijdragen aan de toekomst’.