Stoffen mondmaskers raken niet voor versoepeling maatregelen geleverd

Defensie zorgt voor de bestelling van een gratis stoffen mondmasker voor alle Belgen. Maar die ook daadwerkelijk verspreiden lukt niet meer voor aanvang van de eerste stap van de versoepeling van de coronamaatregelen op 4 mei. Dat zegt vicepremier Koen Geens (CD&V) maandagmorgen in de ochtend.

Geens zegt vanmorgen nog contact te hebben gehad met Defensie over de aanbesteding. ‘Die bestelling zal snel genoeg gebeuren, vraag is wanneer ze geleverd worden’, zegt Geens. Zondag liet minister Philippe De Backer (Open VLD) weten dat de bestelling van 12 miljoen stoffen maskers al was gebeurd, maar volgens Geens heeft zijn collega 'voor zijn beurt' gesproken.

De vicepremier wijst erop dat die bestelling in het buitenland moet worden geplaatst. ‘Wij hebben niet zoveel bedrijven meer die over duizenden naaimachines beschikken’. Maar ook bij de mogelijke buitenlandse leveranciers zijn er problemen. In landen als Roemenië of India zijn de ateliers ook vaak in lockdown, aldus Geens.

Dat ons land met problemen kampt, is volgens Geens dan ook begrijpelijk. Hij wijst erop dat er ook in Frankrijk nog niet voldoende stoffen maskers zijn. ‘Maar ook met een dichtgeweven sjaal of een bandana kun je anderen beschermen’, aldus de minister, die vindt dat we ‘niet in een kramp’ moeten schieten. ‘We zijn nog maar 27 april, de meeste maatregelen gaan pas in vanaf 11 of 18 mei’. Bovendien is het ook niet verplicht om overal een mondmasker te dragen: dat is enkel zo op het openbaar vervoer, en pas vanaf 4 mei.

Filters

Voor de bestelling van de filters is er wel al meer duidelijkheid. Die zullen door twee Belgische textielbedrijven gemaakt worden. Elke Belg zou ook twee filters krijgen, ook al zijn die niet strikt noodzakelijk in de stoffen mondmaskers. Volgens Geens zullen die filters ergens tussen 4 en 20 mei verdeeld worden. Ook dat lukt dus niet voor de start van de versoepeling.