Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ‘leeft en is in goede gezondheid’, zegt Zuid-Korea

Kim Jong-un leeft nog en is ook gezond volgens een veiligheidsadviseur van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Er zijn al een tijdje speculaties over de gezondheid van de Noord-Koreaanse leider.

‘Het standpunt van onze regering is duidelijk: Kim Jong-un leeft en is in goede gezondheid’, zei Moon Chung-in zondag aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. ‘Hij verblijft sinds 13 april in de regio van Wonsan. Tot nu toe zijn er geen verdachte bewegingen opgemerkt.’

De opvallende afwezigheid van Kim Jong-un op de viering van de geboorte van zijn grootvader Kim Il-Sung op 15 april was de aanleiding voor een reeks geruchten over zijn gezondheidstoestand. Het is al geleden van 11 en 12 april dat Kim nog in het openbaar is verschenen.

Vorige week meldde CNN op basis van een bron binnen de inlichtingendiensten dat Kim na een hartoperatie in kritieke toestand verkeerde. De Noord-Koreaanse staatskrant Rodong Sinmun meldde zondag dat Kim bedankingen had gestuurd naar de werknemers die hielpen bij het vernieuwen van de stad Samjiyon. Of die berichtgeving klopt is moeilijk na te gaan.

De Amerikaanse monitoringwebsite 38 North, die toeziet op de ontwikkelingen in Noord-Korea, berichtte zondag dan weer dat in de Noord-Koreaanse stad Wonsan een trein is gespot die vermoedelijk van Kim Jong-un is.