’t Is gebeurd! In de finale van ‘De mol’ kroonde Jolien (25) zich tot winnaar door Alina (21) te ontmaskeren als de jongste mol ooit. Het vijfde seizoen van ‘De mol’ 2.0 was een schot in de roos: zowel in de kijkcijfers als met de kleurrijke kandidaten en hun avonturen.

In het idyllische Griekse vissersdorpje Pachi viel na een reis van negentien dagen het verdict. Niet de gehaaide, genereuze advocaat Bart of de onstuimige, competitieve bankbediende Jolien was de saboteur ...