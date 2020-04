Hoe het coronavirus zelfs de Mexicaanse drugsmaffia niet spaarde

Iedereen voelt de gevolgen van de coronacrisis. Zelfs de Mexicaanse drugsmaffia werd de laatste weken niet gespaard. Uitgerekend Wuhan en het op slot gooien van die stad speelden daarin een prominente rol.

De Chinese stad Wuhan werd de laatste weken vooral bekend als bakermat van het coronavirus. Maar in het drugswereldje staat het al geruime tijd bekend als dé plek waar grondstoffen voor synthetische drugs worden geproduceerd.Toen Wuhan op slot ging, werd die toevoerlijn echter afgesloten. Buitenlandjournaliste Corry Hancké onderzocht de impact van de coronacrisis op de Mexicaanse drugsbendes en de gevolgen daarvan voor dealers en gebruikers.

Lees hier het artikel van Corry Hancké over de impact van de coronacrisis op de productie van fentanyl.

Credits

Journalist Corry Hancké | Presentatie Niels De Keukelaere | Redactie Fien Dillen & Joris Vandamme | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.