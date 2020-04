Geruchten over toestand Kim-jong-un zwellen aan

Hoe ziek is Kim Jong-un, of is hij misschien ­gestorven? Omdat niemand het echt weet, blijven de geruchten over de gezondheidstoestand van de Noord-Koreaanse leider doorgaan.

Zondag ging de meeste aandacht naar satellietbeelden die de meestal goed ingelichte website 38 North toonde. Daarop is de trein van Kim te zien bij een luxueus complex in de ­kustplaats Wonsan. Daar brengt de dictator vaker tijd door als hij niet in de hoofdstad Pyongyang is. ‘De aanwezigheid van de trein bewijst niet onomstotelijk dat Kim in Wonsan is en zegt ook niets over zijn gezondheid’, schrijft de website. ‘Maar het voedt wel de geruchten dat hij niet in hoofdstad is.’

Tegelijkertijd meldde de ­Chinese staatszender CCTV dat Kim een dankbrief zou hebben ­gestuurd naar werklui die bezig zijn met de bouw van Samjiyon City, in het noorden van het land. De 36-jarige Kim ontbrak op 15 april bij de viering van de ­verjaardag van zijn grootvader Kim Il-sung, een belangrijke ­nationale feestdag. Vier dagen eerder werd Kim wel gezien op een regeringsbijeenkomst.

Vrijdag bracht een tv-zender uit Hongkong naar buiten dat Kim dood is. Zuid-Koreaanse ­media hadden eerder gemeld dat Kim worstelde met zijn gezondheid na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten. Het Japanse tijdschrift Shukan Gendai schrijft dat er bij de operatie iets fout gelopen is. China stuurde een ­medisch team naar Noord-Korea, al is niet duidelijk wat die missie precies inhoudt.

Zuid-Korea blijft de toestand minimaliseren. Het kabinet van president Moon Jae-in, die veel energie heeft gestoken in het vredesproces, zei dat er geen bijzondere tekenen zijn dat Kim zwaar ziek is. ‘We hebben geen bijzondere bewegingen gezien in Noord-Korea.’