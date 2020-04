Voor Haas F1-teambaas Guenther Steiner is het eenvoudig. Indien het F1-seizoen drastisch wordt ingekort, dan moet Ferrari ook korting geven op de factuur die zijn team moet betalen aan de Scuderia.

Omwille van het coronavirus moet de F1-kalender ingrijpend gewijzigd worden en zullen er waarschijnlijk heel wat minder races op de kalender staan. Indien dat er een aanzienlijk aantal minder zijn dan wil Guenther Steiner korting krijgen van Ferrari voor de motoren en onderdelen die het bij Ferrari koopt.

"Het vormt momenteel het gespreksonderwerp van onderhandelingen, hoe we verder moeten met het leasen van de motoren," aldus Steiner tegenover 'Speedweek.com'.

Eerst zal er echter duidelijkheid moeten komen over de nieuwe F1-kalender dit jaar.

"We kunnen niet verder onderhandelen tot we een nieuwe kalender hebben. Als klant is het nog te vroeg om het erover te hebben, maar ook als leverancier."

"Maar één ding is nu al zeker: als we slechts tien races hebben dan hebben we ook niet het volledig aantal motoren nodig. Als we slechts de helft of amper een derde van de races organiseren dan is het duidelijk dat we niet de volledige prijs gaan betalen," blikt Steiner alvast vooruit.

"De klanten en motorleveranciers bevinden zich in dezelfde situatie. We moeten dan ook een gezond compromis vinden."

