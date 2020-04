Meer dan vijftig jaar nadat het geschreven werd, is Brels ‘Vesoul’ opnieuw actueel, in een satirische coronaversie.

Twee Franse muzikanten van het kwartet Les Goguettes hebben een hit op YouTube met een eigenzinnige bewerking van het liedje ‘Vesoul’, een klassieker van de Belgische chansonnier Jacques Brel. Daarvan bestaan al meer dan 150 versies in vijftien talen, maar de nieuwe versie verandert de tekst totaal, wat bijna nooit gebeurt.

Brel nam zijn musette-chanson op in september 1968 en beschouwde het lied zelf als een tussendoortje. Het is ook een van zijn vriendelijkste liedjes, een hommage die hij bracht aan het stadje Vésoul, en aan andere steden.

Les Goguettes maken er een satirische kroniek van, onder de titel ‘T’as voulou voir le salon’. Ze kijken binnen in het dagelijkse leven van de Fransen, die verward zijn door de maatregelen. Het gaat over de mondmaskers, die Fransen moeten dragen maar die niet beschikbaar zijn. En over mensen die boodschappen doen, maar op een boete lopen omdat ze te ver van huis zijn: ‘Jamais une motte de beurre n’a coûté tant de pognon’ (Nooit heeft een pak boter me zoveel geld gekost).

Minder luimig, en iets bitterder, wordt het wanneer het duo de lockdown tot in het absurde beschrijft. ‘Maintenant tout est plus clair. Pour pas de contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, il fait être immunisé. Mais pour être immunisé, il faut être contaminé. Pour être contaminé, il fait être déconfiné’.

Het psychosociale effect van de opsluiting wordt bitter omschreven bij mensen die ‘op de rand van een zenuwinzinking’ staan, waarna de zanger hulde brengt aan de hulpverleners, die vandaag elke avond om 20 uur applaus horen, maar zich een jaar geleden lieten afrossen door de politie toen ze op straat kwamen om voldoende budget te krijgen van de overheid. ‘Ik doe mijn hoed af als die mensen er niet een beetje schizofreen bij worden’, aldus het lied, dat president Emmanuel Macron niet ontziet.

Het liedje is al meer dan 3 miljoen keer bekeken op YouTube. Daar is het te zien met Franse ondertitels.