Toch een waterkansje op vervolg voetbalcompetitie?

Viroloog Steven Van Gucht laat de deur nog op een kier voor de herstart van het Belgische voetbalseizoen. Michel D’Hooghe, voorzitter van het medische comité van de FIFA, is alvast niet voor.

‘Op zich lijkt mij dat niet onmogelijk’, zei viroloog Steven Van Gucht vanmiddag op het VTM-nieuws over een herstart van de voetbalcompetitie voor de zomer. Maar hij plaatste meteen ook een groot voorbehoud bij een herstart. Als er nog gespeeld wordt, zal dat sowieso achter gesloten deuren zijn. Maar dan nog. ‘Ik denk dat men vooral bevreesd is voor de neveneffecten. Het idee dat supporters gaan samenkomen op geheime locaties om te gaan supporteren voor hun team waardoor je toch weer clandestiene samenkomsten gaat krijgen die broeihaarden kunnen zijn voor het virus.’

Zo staat de deur nu toch weer op een kier, nadat het eigenlijk al bijna een maand een uitgemaakte zaak leek dat er dit seizoen in België geen profvoetbal meer zou zijn. Begin april besliste de raad van bestuur van de Pro League immers unaniem om de Belgische competitie definitief stop te zetten, als eerste in Europa.

Een beslissing die evenwel nog steeds bekrachtigd moet worden door de algemene vergadering. Die stemming werd echter al drie keer uitgesteld. Morgennamiddag om vier uur wordt opnieuw vergaderd, maar een stemming wordt niet verwacht omdat de Veiligheidsraad nog geen beslissing heeft genomen over het voetbal. In principe moeten zij een verbod - zoals in Nederland gebeurd is - opleggen, anders dreigt de Europese Voetbalconfederatie UEFA niet akkoord te gaan.

Wie alvast geen goed oog heeft in een herstart is Michel D’Hooghe, voorzitter van het medisch comité van de wereldvoetbalbond FIFA. ‘Ik zie dat al het mogelijke wordt gedaan om het voetbal zo snel mogelijk te hervatten. Vanuit een economisch standpunt’, zei hij vanmorgen in De Zevende Dag. ‘Maar daar heb ik mijn bedenkingen bij. Ik heb daar wereldwijd al met veel collega’s over gesproken en er is overal een ernstige vraag naar voorzichtigheid wat betreft de hervatting van competities. FIFA-voorzitter Infantino heeft heel duidelijk gezegd dat in deze omstandigheden de prioriteit naar de gezondheid moet gaan.’

Ook wedstrijden achter gesloten deuren zijn geen goed idee, aldus D’Hooghe. ‘Dan zijn er toch nog contacten op het veld. Je kunt aan de spelers toch niet vragen om altijd 1,5 meter van elkaar te blijven? Ze zullen altijd samen zijn. Op het veld, in de kleedkamer, onder de douches... En zelfs als je geen supporters toelaat, dan weet je dat er toch plaatsen zijn waar fans zullen willen samenkomen.’

‘We moeten hoopvol zijn dat we de competitie van volgend seizoen op een normale manier kunnen opvangen. En uiteindelijk zal de oplossing toch van een vaccin moeten komen.’