Rondrijdend café in beslag genomen in Mechelen: ‘Onbegrijpelijke lichtzinnigheid’

De Mechelse burgemeester heeft zaterdagavond een foodtruck in beslag laten nemen in deelgemeente Walem. Een cafébazin gebruikte hem als rondrijdend café. ‘De cafébazin gaf aan dit te doen omdat ze haar klanten mist’, luidt het bij de politie.

De lokale politie Mechelen-Willebroek kreeg zaterdagavond melding van de rondtrekkende foodtruck in Walem. Na een controle bleek dat de eigenares van een café haar klanten wilde verwennen met het rondtrekkend café. In de foodtruck konden inwoners van het dorp drank ophalen. Daarmee werden verschillende overtredingen begaan: zo was een horecazaak geopend terwijl dat niet mag en ging het om een niet-essentiële verplaatsing. De politie stelde ook vast dat er een verkeersinbreuk werd begaan omdat de aanhangwagen werd getrokken terwijl er zich een persoon in bevond.

‘Het initiatief betekende meteen ook dat de bewoners uit hun woning werden gelokt en er aan de aanhangwagen samenscholingen ontstonden’, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politie. Tegen de vrouw is een proces-verbaal opgesteld en ze riskeert een boete tot 4.000 euro. Haar man, de chauffeur van de personenwagen waarin een generator stond, krijgt een boete van 250 euro voor een niet-essentiële verplaatsing.

Burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) liet de foodtruck stante pede in beslag nemen. ‘Sommigen hebben blijkbaar de ernst van de situatie nog niet begrepen en lappen dan maar alle regels flagrant aan hun laars. Het rondrijden met een foodtruck van waaruit drank wordt bedeeld is een flagrante inbreuk en getuigt van een onbegrijpelijke lichtzinnigheid. Zulke onverantwoordelijke initiatieven dreigen de maatregelen die we allemaal al weken volhouden, teniet te doen’, zegt hij.