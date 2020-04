SP.A gaat volmachten Wilmès niet verlengen

‘We hebben volmachten gegeven om de crisis zo snel mogelijk te beheren’, zei SP.A-voorzitter Conner Rousseau in het VTM-nieuws. ‘We gaan die waarschijnlijk niet verlengen. De opbouw van het land moet gebeuren met een sterke regering.’

In juni moeten de politieke partijen die de minderheidsregering-Wilmès volmachten toekenden, beslissen of die volmachten nog eens met drie maanden worden verlengd. De appetijt daarvoor is erg klein bij de Vlaamse partijen.

Maar dat wil niet perse zeggen dat we snel een nieuwe regering zullen hebben. De minderheidsregering Wilmès behoudt volheid van bevoegdheid, zolang ze het vertrouwen van een meerderheid in het parlement geniet. Wilmès heeft beloofd om sowieso in september opnieuw het vertrouwen te vragen.

Rousseau wil wel snel aan regeringsonderhandelingen beginnen. ‘Als het van mij afhangt beginnen we vanavond nog aan de onderhandelingen.’ Wie dan wel deel zou moeten uitmaken van die regering laat hij in het midden. ‘Ik wil de best mogelijke regering. De politiek moet zichzelf overstijgen.’ Eerder verklaarde ook N-VA-voorzitter Bart De Wever zich al bereid om de regeringsonderhandelingen opnieuw op te starten.