Spanje herademt: veel minder doden, versoepeling maatregelen

In Spanje is het aantal dagelijkse coronavirus-gerelateerde sterfgevallen gedaald tot het laagste niveau in meer dan een maand. Premier Pedro Sanchez heeft een verdere versoepeling van de maatregelen beloofd.

De afgelopen 24 uur telde Spanje 288 sterfgevallen. Het was de tweede dag op rij dat minder dan 400 nieuwe dodelijke slachtoffers gemeld werden. Het totaalaantal doden is 23.190, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het land is na Italië, dat ruim 26.000 doden telt, het zwaarst getroffen land in Europa.

Spanje is ook een van de landen met de strengste lockdownmaatregelen. Maar ook daar zit verbetering in. Zaterdagavond beloofde de Spaanse premier Pedro Sanchez dat mensen uit hetzelfde huishouden vanaf 2 mei weer samen buiten mogen komen om te sporten of te wandelen. De voorwaarde is wel dat ‘de pandemie gunstig blijft evolueren’, zei hij in een videobooschap.

Momenteel mogen volwassenen hun huis enkel verlaten om naar de supermarkt, apotheek of hun werk te gaan, of om de hond uit te laten.

Eerder was ook al een versoepeling aangekondigd voor kinderen jonger dan 14 jaar, die al zes weken binnen moeten blijven. Vanaf zondag mogen ze elke dag een uur hun huis verlaten, onder begeleiding van een volwassene. Speeltuinen blijven wel gesloten.

