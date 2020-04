‘Zekerheid bestaat niet’, zei premier Sophie Wilmès (MR) zonet in De Zevende Dag. Erika Vlieghe, de voorzitter van de expertengroep die de exit voorbereidt, vindt net als haar collega Marc Van Ranst ‘11 mei vroeg’ voor de opening van alle winkels.

‘Vier mei is een startmoment’, aldus Wilmès. ‘Maar we hebben nooit zekerheid. Zekerheid bestaat niet in deze tijd.’ Afgelopen vrijdag werd afgesproken dat op 4 mei alle bedrijven opnieuw aan de slag kunnen. Op 11 mei gaan de winkels opnieuw open. ‘Er is absoluut geen zekerheid dat de winkels op 11 mei opengaan. Alles wat we beslist hebben is voorwaardelijk. Dat is de hele filosofie van de aanpak. Alles hangt af van de verdere verspreiding van het virus.’

Viroloog Marc Van Ranst zei gisterenavond nog in het VTM-nieuws dat de winkels niet kunnen openen op 11 mei als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames niet daalt tot beneden de 100. Vandaag zitten we nog altijd rond de 200 nieuwe opnames. Ook Erika Vlieghe, de voorzitter van de expertengroep die de exit voorbereidt, vindt 11 mei vroeg, zei ze daarnet in De Zevende Dag.

'Vanaf nu veel communicatie'

‘Telkens we een maatregel versoepelen, moet je verzekeren dat je marge hebt’, zei Wilmès. Maar ze wil zich niet laten vastpinnen op een getal. Ze liet zelfs uitschijnen dat de criteria nog niet vastliggen. ‘Het is altijd gevaarlijk om over criteria te spreken die nog niet bepaald zijn.’ Maar ze maakte wel duidelijk dat het de politici zijn die beslissingen nemen en niet de virologen. ‘Wij zijn verantwoordelijk en het zal altijd een politieke beslissing zijn. Maar we vragen hulp en advies van experten.’

'Er is enorm veel goesting bij de winkeliers', zei Open VLD-vicepremier Alexander De Croo. 'De winkeliers smeken om te kunnen bewijzen dat ze het vertrouwen waard zijn.' Hij maakte bovendien duidelijk dat de opening van de winkels enkel onder strikte voorwaarden zal kunnen. 'Laat het duidelijk zijn dat social shopping nog niet voor morgen is. Er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden met burgemeesters en de lokale politie. Er zal aan crowd management gedaan moeten worden.'

De premier kreeg de voorbije dagen de wind van voren over de communicatie van de exitstrategie. ‘ De communicatie zou beter kunnen, zeker vormgeving’, gaf ze toe. Ze kreeg ook kritiek over het tijdstip van de persconferentie. Die startte pas om 22 uur s’ avonds. ‘We moesten de organisatie van het leven van de bevolking herdenken. Dat vraagt tijd. In België is het bovendien de traditie dat we een beslissing communiceren zodra die is genomen. Het is niet evident om voor de hele boodschap tot in de puntjes een duidelijke overeenkomst te hebben met alle deelstaten. En van nu tot 4 mei zal erg veel gecommuniceerd worden.’